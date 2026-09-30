Сухогруз с военными грузами для ВСУ уничтожили в Черном море

Сегодня, 30 сентября, в результате удара беспилотниками в акватории Черного моря поражено морское судно типа «сухогруз» с военными грузами для подразделений ВСУ, сообщили в Минобороны России.

«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по морским судам, задействованным в интересах ВСУ»,— говорится в сообщении.

Ранее утром 30 сентября сообщалось, что над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России за ночь сбили 384 беспилотника. В течение прошедшей ночи БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Крым, Республики Татарстан, Пермского края и над акваторией Черного моря.

Алина Зорина