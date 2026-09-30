Убытки крупных и средних предприятий Кубани превысили 108 млрд рублей

За январь—июль 2026 года крупные и средние организации Краснодарского края получили 108,715 млрд руб. убытка. Отрицательный результат зафиксирован у 677 организаций, или 34,4% обследуемых предприятий. Об этом свидетельствуют данные Краснодарстата о финансово-экономической деятельности организаций края за январь—июль 2026 года, которые проанализировал «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Наибольший объем убытков пришелся на торговлю и ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 25,777 млрд руб. Убыток получили 151 организация, или 31% предприятий отрасли. Почти сопоставимый объем убытков пришелся на обрабатывающие производства — 25,625 млрд руб. Убыточными были 93 организации, или 28,4% предприятий сектора.

В сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве совокупный убыток составил 22,208 млрд руб. Его получили 88 организаций, или 43,3% предприятий отрасли. Еще 11,045 млрд руб. убытка пришлось на транспортировку и хранение. Убыточными были 70 организаций, или 41,4% предприятий отрасли.

В профессиональной, научной и технической деятельности убыток составил 5,566 млрд руб. у 26 организаций. В финансовой и страховой деятельности три организации получили совокупно 3,654 млрд руб. убытка. У организаций, занимающихся операциями с недвижимостью, убытки достигли 3,627 млрд руб. В строительстве этот показатель составил 2,695 млрд руб., в здравоохранении и социальных услугах — 2,254 млрд руб.

Внутри обрабатывающего сектора крупнейшие убытки пришлись на производство пищевых продуктов — 6,488 млрд руб. В металлургии убыток составил 2,947 млрд руб., в производстве химических веществ и химических продуктов — 1,232 млрд руб., в производстве машин и оборудования — 1,027 млрд руб.

Кроме того, в производстве напитков убытки составили 822,9 млн руб., в производстве прочей неметаллической минеральной продукции — 291,6 млн руб., в производстве резиновых и пластмассовых изделий — 164,6 млн руб., в производстве готовых металлических изделий — 149,9 млн руб., в производстве бумаги и бумажных изделий — 131,8 млн руб.

В энергетике убыточными оказались 24 организации, их совокупный убыток составил 1,027 млрд руб. В сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов убыток получили 47 организаций — 976,8 млн руб.

Валерий Климов