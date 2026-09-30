Более 30 тысяч сочинских школьников получают бесплатное питание

С 1 сентября в Сочи более 30 тыс. учеников начальной школы получают одноразовое бесплатное питание. Об этом стало известно на заседании муниципального Совета по школьному питанию под председательством заместителя главы города Елены Канюк, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Также бесплатное питание организовано для более чем 3 тыс. детей из многодетных семей, а свыше 2,7 тыс. школьников льготных категорий обеспечены двухразовым питанием.

В этом учебном году услуги по организации питания в сочинских школах оказывают пять операторов, еще два учреждения организуют его самостоятельно. В течение года ведется постоянный контроль качества продуктов, процесса приготовления и выдачи готовых блюд детям в соответствии со стандартами Роспотребнадзора.

Алина Зорина