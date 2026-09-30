Прибыль сельхозпредприятий Кубани за семь месяцев снизилась на 43,5%

Сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства Краснодарского края по итогам января—июля 2026 года составил 12,818 млрд руб., сократившись на 43,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в материалах Краснодарстата, которые изучил «Ъ-Кубань».

За семь месяцев 115 организаций сектора получили прибыль. Их доля составила 56,7% от общего числа обследованных организаций, а совокупный объем прибыли достиг 35,027 млрд руб.

Убыток получили 88 организаций, или 43,3% от их общего числа. Совокупные потери убыточных предприятий составили 22,208 млрд руб.

Таким образом, превышение совокупной прибыли над совокупным убытком составило 12,818 млрд руб. Именно этот показатель статистика учитывает как сальдированный финансовый результат отрасли.

По итогам января—июля сальдированный результат сектора составил 56,5% от уровня аналогичного периода прошлого года. Таким образом, относительно января—июля 2025 года он снизился на 43,5%.

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство при этом остаются одним из крупнейших секторов по объему как прибыли, так и убытков среди представленных в статистике видов деятельности. Для сравнения, по всем обследуемым крупным и средним организациям края совокупный сальдированный финансовый результат за семь месяцев составил 294,338 млрд руб., или 66,6% от прошлогоднего уровня.

На масштабе отрасли заметен разрыв между числом прибыльных и убыточных организаций: прибыль сформировали 115 предприятий, тогда как отрицательный финансовый результат получили 88. При этом совокупный объем прибыли оказался в 1,6 раза выше совокупного объема убытков — 35,027 млрд против 22,208 млрд руб.

Валерий Климов