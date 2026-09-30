С 1 октября проезд в автобусах Сочи подорожает до 54 рублей

С 1 октября 2026 года в Сочи повышается стоимость проезда на муниципальных и смежных межрегиональных маршрутах с регулируемым тарифом. Изменение тарифов связано с ростом затрат на организацию перевозок — подорожанием топлива, ГСМ и запасных частей, увеличением расходов на техническое обслуживание и ремонт автобусов, а также необходимостью обновления подвижного состава. Об этом сообщили в администрации города.

Стоимость разовой поездки на маршрутах городского сообщения составит 54 руб. На пригородных маршрутах тариф установлен из расчета 5 руб. за пассажиро-километр. Указанные тарифы распространяются как на муниципальные, так и на смежные межрегиональные маршруты, включая маршрут №556 (54 руб.) и маршруты №500, 509, 532–571 (5 руб./пасс.-км).

Для пассажиров предусмотрены проездные билеты длительного пользования по карте «Пальма» на 60 и 100 поездок. На городских маршрутах стоимость проездного составит 3078 руб. (60 поездок) и 5022 руб. (100 поездок). На пригородных маршрутах предусмотрены скидки: 5% при покупке 60 поездок и 7% — 100 поездок.

Пенсионеры (женщины 55+, мужчины 60+), ветераны, репрессированные, труженики тыла и дети из многодетных семей сохраняют право на льготный проездной за 390 руб. в месяц и скидку 50% на пригородных маршрутах. Педагогам муниципальных образовательных организаций предоставляется скидка 50% (40 поездок в месяц, 10 месяцев в году). Студентам очной формы обучения и школьникам — скидка 50% (по 50 поездок в месяц, 9 месяцев в году). Дети участников СВО — школьники и студенты очной формы — получают 150 бесплатных поездок в месяц. Школьники из многодетных семей пользуются правом бесплатного проезда.

Мария Хоперская