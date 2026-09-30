В Кубринске из-за пожара на заводе петард повреждены 22 МКД

22 многоквартирных дома (МКД) пострадали в результате пожара на производстве петард в селе Кубринске Переславль-Залесского округа. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев после заседания оперативного штаба по ликвидации последствий возгорания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: СКР Следующая фотография 1 / 2 Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: СКР

«Сейчас комиссия обследует все дома в селе Кубринск. На данный момент известно, что 22 многоквартирных дома серьезно пострадали. Взрывная волна и осколки повредили кровлю и окна»,— написал губернатор.

Областной фонд капремонта приступил к временному ремонту крыш для защиты от осадков и холодов, работы закончат до 2 октября. Затем начнется капремонт этих кровель. Параллельно в МКД ведется замена выбитых окон.

Власти продолжают поквартирный обход для фиксации полученного ущерба. Выплаты планируют начать на следующей неделе. Также решен вопрос по выплатам пострадавшей и семьям погибших.

«Компенсация будет произведена в соответствии с актами комиссий»,— сообщил Михаил Евраев.

Губернатор заверил, что вся работа ведется непосредственно в селе. Там присутствуют специалисты министерства труда и соцподдержки, МФЦ и других ведомств, которые принимают заявления и помогают с оформлением документов.

28 сентября на производстве пиротехники компании «Салют-Юг» в селе Кубринск Ярославской области произошел крупный пожар с детонацией пиротехники. Очевидец рассказывал «ЯрНьюс», что «пострадало полпоселка». Погибли 14 человек, одна женщина госпитализирована. Главное о пожаре — в материале «Ъ-Ярославль».

Алла Чижова