КТК отгрузил из Новороссийска около 50 млн тонн нефти с начала года

С января по 25 сентября 2026 года Каспийский трубопроводный консорциум отгрузил с морского терминала под Новороссийском около 50 млн тонн нефти — на 4 млн тонн меньше, чем за тот же период годом ранее. Падение составило 7%, сообщили в компании.

За указанный срок КТК обработал 397 танкеров против 453 годом ранее. В консорциуме объяснили снижение прокачки несколькими факторами: последствиями инцидента с выносным причальным устройством в 2025 году, сокращением объемов сдачи от ТОО «Тенгизшевройл» в первом квартале, а также увеличившейся продолжительностью сигналов опасности в районе Новороссийска и возросшим числом неблагоприятных по погоде дней.

Представители акционеров консорциума в управляющих органах АО «КТК-Р» и АО «КТК-К» на встрече в Стамбуле обсудили ход долгосрочных инвестпроектов, предложения по оптимизации режимов перекачки нефти и вопросы комплексной оптимизации затрат.

Алина Зорина