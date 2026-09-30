Краснодар стал лидером среди городов-миллионников по числу спортивных организаций

В Краснодаре на 10 тыс. жителей приходится 6,3 спортивной организации — это максимальный показатель среди городов-миллионников. Данные за август 2024 и август 2026 года приводят Яндекс Карты.

В Екатеринбурге и Красноярске показатель составляет около 6,1 организации на 10 тыс. жителей, в Самаре — 5,3, в Новосибирске — 5,2.

При этом за два года интерес пользователей к спортивным организациям в городах-миллионниках рос быстрее общей аудитории Яндекс Карт. В Краснодаре число спортивных организаций увеличилось с 627 до 722, или на 15%.

В целом в городах-миллионниках количество спортивных организаций выросло на 6% — с 15,001 тыс. до 15,925 тыс. Наиболее заметный прирост зафиксирован в Уфе — с 341 до 484 (+42%), Красноярске — с 551 до 737 (+34%), Челябинске — с 335 до 432 (+29%) и Омске — с 424 до 494 (+17%).

В Екатеринбурге разница между ростом числа пользователей, открывавших карточки спортивных организаций, и общей динамикой аудитории сервиса составила 89%, в Омске — 84%, Нижнем Новгороде — 82%, Новосибирске — 76%, Перми — 71%. В Москве открытия карточек спортивных организаций росли на 10% быстрее общей динамики сервиса.

В аналитике под спортивной организацией понимается отдельная точка на карте.

Валерий Климов