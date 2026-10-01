На Кубани число предложений для пенсионеров в сфере туризма выросло вдвое

В Краснодарском крае число предложений для исполнителей пенсионного возраста в сфере гостиничного бизнеса и туризма за год выросло более чем вдвое. В январе–августе 2026 года их количество увеличилось на 101% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводят «Авито Подработка» и ПЭК по итогам исследования рынка занятости.

Среднее предлагаемое вознаграждение для исполнителей пенсионного возраста в гостиничном бизнесе и туризме на Кубани составило 4 тыс. руб. за смену. По динамике роста предложений эта сфера заняла первое место среди направлений региона.

На втором месте оказалась розничная и оптовая торговля. Количество предложений для работников пенсионного возраста увеличилось на 16%, а среднее вознаграждение составило 3 тыс. руб. за смену. В сфере бытовых и персональных услуг число предложений выросло на 15%. Средняя выплата здесь достигла 5,5 тыс. руб. за смену.

Среди отдельных позиций наибольший рост предложений на Кубани зафиксирован для разнорабочих — на 77%. Среднее вознаграждение для них составило 5,5 тыс. руб. за смену. На втором месте находятся работники торгового зала: количество предложений увеличилось на 15%, средняя выплата составила 2 тыс. руб. Число предложений для промоутеров выросло на 13%, а среднее вознаграждение достигло 3 тыс. руб. за смену.

В целом по России за январь–август 2026 года наибольший рост предложений для исполнителей старше 45 лет также пришелся на гостиничный бизнес и туризм — 87%. Кроме того, число предложений увеличилось в сфере ремонта и отделки помещений на 60% и в пищевой промышленности на 50%.

Среднее вознаграждение за смену для исполнителей пенсионного возраста по России в январе–августе 2026 года составило 6 тыс. руб. Это на 12% больше показателя за аналогичный период 2025 года.

В ПЭК отметили, что в транспортно-логистической отрасли значительную долю работников старше 45 лет составляют механики, слесари и водители грузовиков. Средний возраст водителей магистральных тягачей по итогам первого полугодия 2026 года достиг 55 лет, согласно данным ассоциации «АвтоГрузЭкс».

Мария Удовик