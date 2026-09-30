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«Агроторг» третий год подряд возглавил рейтинг крупнейших компаний СЗФО по динамике роста

ООО «Агроторг», оператор сети магазинов «Пятерочка», третий год подряд возглавил рейтинг крупнейших компаний Северо-Западного федерального округа по динамике роста. За 2025 год выручка компании составила 3,44 трлн рублей, чистая прибыль — 23,9 млрд рублей. За два года абсолютный прирост выручки достиг 1,07 трлн рублей.

Вторую строчку второй год подряд занимает «Газпром межрегионгаз». Компания поднялась на эту позицию в прошлом году с девятого места. За два года ее выручка выросла на 3,89 трлн рублей.

На третьем месте оказался АО «Газстройпром», специализирующийся на строительстве газопроводов и объектов топливно-энергетического комплекса в России и за рубежом. Абсолютный прирост выручки компании за два года составил 85,49 млрд рублей.

Из нынешнего рейтинга выбыла «Северсталь», которая годом ранее входила в тройку лидеров. В 2025 году ее выручка по сравнению с 2023 годом снизилась на 67,14 млрд рублей. В компании ранее объясняли сокращение показателя снижением средних цен реализации.

В целом состав рейтинга обновился более чем на 60%. В него, в частности, не вошел Тихвинский вагоностроительный завод (АО «ТВСЗ»), входящий в научно-производственную корпорацию «Объединенная вагонная компания». Если ранее предприятие демонстрировало рост выручки, то разница между показателями за 2025 и 2024 годы оказалась отрицательной и составила 74,71 млрд рублей.

В нынешнем рейтинге также отсутствуют ПАО «Ростелеком», АО «Авиакомпания "Россия"», калининградское ООО «Международный фонд частных инвестиций», ООО «Балтийский лизинг» и «Метрострой Северной столицы».

Не вошло в список и ООО «ВКонтакте». В конце 2025 года компания прекратила деятельность в качестве самостоятельного юридического лица в результате реорганизации в форме присоединения к головной компании.

Подробнее с рейтингом можно ознакомиться здесь.

Матвей Николаев

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