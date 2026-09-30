Рейтинг крупнейших компаний СЗФО по динамике роста

В рейтинге топ-100 наиболее динамично растущих финансово компаний СЗФО преобладают предприятия в сфере ритейла, добычи, энергетики, занимающиеся оптовой торговлей, а также девелоперы и логистические компании.

ТАБЛИЦА

Результаты

Вот уже третий год лидером рейтинга становится оператор сети магазинов «Пятерочка» ООО «Агроторг». За 2025 год компания выручила 3, 44 трлн рублей, а в виде чистой прибыли получила 23,9 млрд рублей. За два года абсолютный прирост выручки составил 1,07 трлн рублей.

На второй строчке второй год подряд располагается «Газпром межрегионгаз» — компания поднялась на эту позицию в прошлом году с 9-го места. За последние два года абсолютный прирост выручки составил 3,89 трлн рублей.

В этом году из рейтинга ушла компания «Северсталь», которая в прошлом году входила в тройку лидеров, показав падение выручки в 2025-м (в сравнении с 2023 годом) — 67,14 млрд рублей. В самой компании в публичном поле сокращение выручки объясняли снижением средних цен реализации.

Теперь на третьей строчке рейтинга располагается АО «Газстройпром» — компания занимается строительством газопроводов и объектов ТЭК в России и за рубежом. Абсолютный прирост выручки за два года составил 85,49 млрд рублей.

В целом рейтинг обновился более чем на 60%. Не попал в нынешний рейтинг Тихвинский вагоностроительный завод (АО «ТВСЗ», входит в состав научно-производственной корпорации «Объединенная вагонная компания»), который ранее демонстрировал прирост выручки. Разница в выручке ТВСЗ за 2025 и 2024 годы продемонстрировала отрицательный показатель (–74,71 млрд рублей).

И хотя в выборку не попадает ПАО «Газпром» (по последним данным, ПАО показало убыток в 1,076 трлн рублей в 2024 году), в рейтинге присутствует много дочерних компаний нефтегазового гиганта. Таких в таблице представлено не менее десятка юрлиц. Из новых компаний, которые мы видим: «Газпром Газификация», «Газпром Межрегионгаз Сыктывкар», «Газпром Сеть АЗС», «Газпром РСИ», «Газпром Инвестгазификация», также видим компании из Великого Новгорода и Вологды. При этом наблюдается падение в рейтинге «Газпром переработки» — еще два года назад компания стояла на третьей позиции, в актуальном рейтинге она сместилась на 81-ю строчку.

Из компаний прошлых лет в рейтинге нет, например, ПАО «Ростелеком», АО «Авиакомпания "Россия"», ООО «Международный фонд частных инвестиций» из Калининграда, ООО «Балтийский лизинг», «Метрострой Северной столицы». Не попало в рейтинг и ООО «ВКонтакте» — в конце 2025 года компания прекратила деятельность юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к головной компании.

Выбыли из рейтинга компании автомобильной сферы, а также представители из пула, которые заняты программной разработкой и IT-услугами. Однако усилил финансовые показатели фармацевтический холдинг БСС: в прошлом году компания располагалась на 44-й строчке рейтинга, а в этом году поднялась на 15-ю позицию. А вот Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» из Калининградской области опустился с 71-й строчки на 88-ю позицию.

Закрепились в рейтинге новички прошлого года: Великолукский агропромышленный холдинг (25-я позиция) и мясокомбинат (41-я позиция), а также компания «Мираторг» («Мираторг Запад», 61-я позиция).

Методика подготовки рейтинга

Объектом исследования являются компании нефинансовой сферы, зарегистрированные в Северо-Западном федеральном округе и обеспечившие выручку за прошедший год не менее 1 млрд рублей. Исключаются городские и федеральные государственные унитарные предприятия.

Источник базовых показателей — система профессионального анализа рынков и компаний «СПАРК-Интерфакс», основными партнерами которой являются Федеральная налоговая служба и Государственный инфоресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (ресурс БФО), Федеральное казначейство, Верховный суд РФ, Центральный банк, Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и другие, в числе которых министерства и ведомства, ключевые СМИ и сами компании.

Мы исследуем отчетность по Российским стандартам бухгалтерского учета, неконсолидированную. В рейтинге могут встречаться юридические лица, входящие в один холдинг или группу компаний, если каждое из них удовлетворяет входным параметрам.

В выборку включены только фирмы, существующие на рынке не менее трех лет. Компании ранжируются по абсолютному показателю прироста выручки за последние два года. Те организации, выручку которых за 2023 или 2024 год система не показала, не учитываются. Опубликован топ-100.

Показатели рентабельности рассчитаны сотрудниками редакции на базе чистой прибыли компаний за последние три года. При желании читатель может рассчитать рентабельность, опираясь на величины валовой прибыли, также приведенные в таблице. Данные скомпонованы по наименованию показателя, чтобы прослеживалась их динамика из года в год.

Рентабельность реализации — отношение чистой прибыли за период к выручке за период. Данный показатель дает представление о том, какова доля чистой прибыли в каждом рубле выручки компании.

Рентабельность активов — отношение чистой прибыли за период к величине активов на конец периода. Дает представление, сколько рублей чистой прибыли приходится на рубль активов.

Рентабельность собственного капитала — отношение чистой прибыли за период к величине собственного капитала на конец периода. Показывает, сколько рублей чистой прибыли приходится на рубль собственного капитала.