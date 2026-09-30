В Новороссийске штормовой ветер повалил деревья и опоры ЛЭП

В Новороссийске после ночной непогоды зафиксировали 35 обращений из-за поваленных деревьев, обрывов проводов и повреждений элементов благоустройства. В городе действует режим «Повышенная готовность», сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Порывы ветра в отдельных районах достигали 25 м/с. В районе набережной стихия повалила фонарные столбы и опоры линий электропередачи. Произошли два аварийных отключения энергоснабжения, восстановлением подачи электроэнергии занимаются аварийные бригады.

В Службу спасения за сутки поступило 20 заявок о поваленных деревьях. Все городские службы работают в усиленном режиме и устраняют последствия непогоды.

По прогнозу Краснодарского ЦГМС, до 1 октября в регионе местами ожидаются сильный дождь и ливни с грозой и градом, а также ветер с порывами 20–25 м/с. На реках Черноморского побережья прогнозируется подъем уровня воды, местами выше неблагоприятных отметок.

Наталья Белоштейн