Пересекшего границу в Адлере россиянина с валютой оштрафовали на 41 млн рублей

Суд оштрафовал россиянина на 41,1 млн руб. за незаконный ввоз наличных из Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Фигурант в августе прошлого года пересекал границу через автомобильный пункт пропуска Адлер на легковом автомобиле. Во время таможенного досмотра в машине обнаружили пакет с пачками денежных купюр.

По данным таможни, мужчина пытался ввезти без декларирования 4,9 млн руб. и $220. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Суд признал россиянина виновным и назначил ему штраф в размере 41,1 млн руб.

Наталья Белоштейн