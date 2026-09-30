В аэропорту Сочи задерживается 30 рейсов

В аэропорту Сочи нарушено расписание 30 рейсов. По данным онлайн-табло, 13 самолетов не могут своевременно вылететь, еще 17 задерживаются по прибытии.

Среди задержанных на вылет — рейсы в Москву, Ярославль, Тбилиси, Ульяновск, Нижний Новгород, Минеральные Воды, Казань, Самару, Челябинск, Ижевск и Тель-Авив. В столицу задержаны три рейса. Время ожидания вылета составляет от менее часа до восьми часов.

Еще 17 рейсов ожидают посадки в Сочи. Самолеты задерживаются, в частности, из Батуми, Перми, Ярославля, Уфы, Омска, Тюмени, Тбилиси, Сургута, Ижевска, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Казани и Тель-Авива. По два рейса задерживаются из Самары и Екатеринбурга. Максимальная задержка прибытия достигает 19 часов.

Наталья Белоштейн