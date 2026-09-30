Филиал РГСУ в Сочи закрыли

Филиал Российского государственного социального университета в Сочи прекращает деятельность. Соответствующий приказ в сентябре издало Министерство науки и высшего образования России, сообщили в администрации города.

Документ предусматривает перевод студентов филиала в другие образовательные учреждения. Обучающимся предлагают продолжить учебу в головном вузе РГСУ в Москве, филиале университета в Пятигорске или Сочинском государственном университете.

Как сообщил начальник управления молодежной политики администрации Сочи Сергей Черемшанов, при переводе для студентов будут сохранены форма и условия обучения.

«После перевода и успешного завершения учебной программы выпускники получат диплом образовательного учреждения, которое они выбрали»,— приводит его слова администрация Сочи.

В Сочинском государственном университете также предложили перевод преподавателям и научным сотрудникам филиала РГСУ. Для обучающихся, их родителей, преподавателей и научных сотрудников планируют организовать консультации по образовательным и кадровым вопросам.

Мария Удовик