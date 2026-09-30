В Ярославле появились две новые улицы

В Ярославле двум элементам улично-дорожной сети во Фрунзенском районе присвоили наименования — улицы Владимирская и 1-я Полевая. Соответствующее постановление подписал временно исполняющий полномочия мэра Николай Степанов.

Обе улицы расположены рядом с Костромским шоссе. Ранее в муниципалитете сообщали, что Владимирской назовут территорию от улицы Суздальской до улицы Тополиной (неподалеку от РЦ «Чижик»). 1-я Полевая создана неподалеку от 2-й Полевой (в районе «Автофреша»).

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в Новоселках построят проезд от улицы Тополиной в границах земельного участка, расположенного между распределительным центром «Чижик» и производством «Комацу».

Алла Чижова