Начат поиск подрядчика для строительства новой дороги в «Новоселках»

В Ярославле на территории индустриального парка «Новоселки» построят новую дорогу. На портале госзакупок объявлен соответствующий конкурс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

АО «Корпорация развития Ярославской области» ищет подрядчика для строительства проезда от улицы Тополиной в границах земельного участка, расположенного между распределительным центром «Чижик» и производством «Комацу».

Контракт включает строительство дорожного полотна и ливневой канализации, а также тротуаров и наружных сетей электроосвещения. В документации указано, что протяженность дороги составит 660 метров, ширина проезжей части — 7,5 метра, тротуара — 2,25 метра.

Срок исполнения контракта — до 1 июля 2027 года. Начальная цена контракта составляет 71,3 млн руб. Итоги конкурса планируют подвести 28 августа.

Индустриальный парк «Новоселки» — парк с государственным участием, представляет собой расположенные в промышленной зоне и подготовленные для строительства земельные участки типа Greenfield общей площадью 420 га, обеспеченные централизованной и современной инженерной и транспортной инфраструктурой. Заполненность парка составляет 86%. Объем вложенных инвестиций вместе с резидентами — 25 млрд руб.

Алла Чижова