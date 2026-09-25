Ярославское правительство создало собственного оператора по обращению с отходами

Ярославская область в лице министерства имущественных отношений создала новое предприятие — ООО «Ярославский экологический оператор». Сведения размещены в «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полигон «Скоково» под Ярославлем

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Полигон «Скоково» под Ярославлем

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Основной заявленный вид деятельности — сбор неопасных отходов. В неосновных видах также значатся сбор опасных отходов, обработка и утилизация опасных и неопасных отходов, сбор и обработка сточных вод, строительство и ряд других. Организация зарегистрирована в Ярославле по адресу: Советская, 69, где располагается ряд подразделений правительства региона. Уставный капитал «Ярославского экологического оператора» составляет 10 тыс. руб., организация зарегистрирована 4 сентября.

Предприятие возглавил Андрей Шестаков, он же с августа 2026 года является генеральным директором АО «Скоково» — крупнейшего полигона ТКО в Ярославской области. В 2025–2026 годах господин Шестаков был гендиректором самарского АО «Экология», которое является региональным оператором по обращению с ТКО Самарской области. Учредителем организации является Самарская область в лице министерства имущественных отношений.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что губернатор Михаил Евраев ранее заявлял, что ситуация со сбором отходов в регионе «не устраивает никого» и обещал системные изменения с 2027 года. В 2026 году заканчивается соглашение с действующим регоператором ООО «Хартия». Пока что региональные власти не объявляли о проведении нового конкурса по выбору регионального оператора.

Антон Голицын