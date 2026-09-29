МЧС завершило работы на месте пожара в Кубринске

Сотрудники ГУ МЧС по Ярославской области завершили работы на территории производства пиротехники, где 28 сентября произошел пожар. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар в Кубринске

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Пожар в Кубринске

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

«К ликвидации последствий привлекалось 192 человека и 49 единиц техники»,— указано в сообщении.

Производство пиротехники загорелось около 16:00 28 сентября. На момент прибытия пожарных горели два здания предприятия. В 17:54 того же дня областное МЧС сообщило, что распространение пожара прекращено. Тогда при разборе обрушившихся конструкций были найдены первые погибшие.

В 22:49 стало известно о ликвидации пожара. На протяжении ночи и дня 29 сентября пожарные вели проливку и разбирали завалы. Параллельно продолжались поисково-спасательные работы. Всего в пожаре погибли 14 человек, один человек пострадал.

Главное о пожаре — в материале «Ъ-Ярославль».

Алла Чижова