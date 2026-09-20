Лидер «Яблока» Рыбаков проголосовал в Петербурге

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков утром 20 сентября пришел на свой избирательный участок в Выборгском районе Санкт-Петербурга, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». Лидера «яблочников» сопровождали однопартийцы: депутат городского Заксобрания Дмитрий Анисимов и его предшественник, экс-глава фракции в петербургском парламенте Александр Шишлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер партии "Яблоко" Николай Рыбаков проголосовал на выборах в Государственную Думу

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Лидер партии "Яблоко" Николай Рыбаков проголосовал на выборах в Государственную Думу

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

На некоторых из четырех бюллетеней «яблочник» оставил текстовые послания, отсылающие к предвыборной программе партии. Подобные надписи он оставлял на бюллетенях и на прошлых избирательных кампаниях. После голосования на выходе из участка лидера партии встретили сторонники, в основном молодежь.

В этих выборах господин Рыбаков не принимает участие в качестве кандидата из-за штрафа по статье о демонстрации запрещенной символики. Также список «Яблока» не представлен в бюллетене по выборам в Государственную думу. Верховный суд отменил регистрацию партсписка. С похожими сложностями объединение столкнулось в ряде регионов. Представители партии баллотируются в законодательные органы власти в основном по одномандатным округам.

Выборы в Госдуму завершатся вечером воскресенья. За два дня трехдневного голосования явка по стране превысила 44%. В Петербурге на участках проголосовали свыше 41% от числа зарегистрированных избирателей.

Константин Леньков