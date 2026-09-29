Ярославская область почтит минутой молчания погибших при пожаре в Кубринске

30 сентября в 10:00 во всех округах Ярославской области пройдет минута молчания в память о погибших при пожаре на производстве в Кубринске. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

30 сентября в регионе объявлено днем траура. В среду на зданиях органов власти будут приспущены государственные флаги. Телерадиокомпании и учреждения культуры отменят развлекательные программы и мероприятия. Губернатор уточнил, что отраслевые мероприятия, в том числе спортивные, пройдут, но с ограничениями.

«Решено не отменять плановый матч ХК "Локомотив" с "Сибирью". Шоу-программа и интерактивная программа в фойе "Арены-2000" отменены, группа поддержки также работать не будет»,— написал Михаил Евраев.

28 сентября на производстве пиротехники компании «Салют-Юг» в селе Кубринск Ярославской области произошел пожар. По последним данным, погибли 14 человек, одна женщина госпитализирована. Спасатели продолжают разбирать завалы. Главное о пожаре — в материале «Ъ-Ярославль».

Алла Чижова