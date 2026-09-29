Усадьбу Хвостова XIX века в Липецкой области выставят на торги

В четвертом квартале 2026 года на торги планируется выставить объект культурного наследия (ОКН) регионального значения — ансамбль усадьбы А.Н. Хвостова XIX века, расположенный в деревне Чернышовка Елецкого района Липецкой области на улице Шаталовской, 2. Соответствующая информация появилась на портале «Наследие.дом.РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Усадьба дворянского рода Хвостовых XIX века

Фото: портал «Наследие.дом.РФ» Усадьба дворянского рода Хвостовых XIX века

Фото: портал «Наследие.дом.РФ»

В состав охраняемого комплекса входят двухэтажный главный дом в окружении парка, каретный сарай с конюшнями, хозяйственные постройки, подвалы, въездные пилоны, а также элементы ландшафтной архитектуры: старинный сад, каменный грот, остатки беседки, колодец, каскадные водоспуски и прудовые валы.

В исторических зданиях полностью отсутствуют инженерные коммуникации, включая электричество, воду, канализацию, отопление и газ. При этом комплекс расположен на земельном участке площадью почти 138 тыс. кв. м (его кадастровая стоимость — 25,5 млн руб.), предназначенном для размещения противотуберкулезного диспансера. Водных и лесных объектов на территории нет.

История имения в Чернышовке началась во второй половине XIX века благодаря дворянскому роду Хвостовых. Расцвета усадьба достигла при Алексее Хвостове — высоком государственном деятеле и камергере императорского двора. При нем здесь возвели кирпично-деревянный господский дом, заложили парк с полусотней различных, в том числе редких пород деревьев, построили конюшни, каретник и обустроили каменный грот со скрытым подземным ходом, ведущим вглубь поместья. Архитектурное решение главного дома выдержано в стиле эклектики с выраженными чертами английской псевдоготики. Нижний уровень постройки выполнен из кирпича, верхний — из дерева. Главным акцентом восточного фасада выступает смещенный к северу ризалит с вытянутым треугольным фронтоном и примыкающим трехгранным тамбуром, украшенным изящным чугунным козырьком на декоративных опорах. После революции 1917 года имение было национализировано, а его площади передали под туберкулезный диспансер. Ансамбль пострадал в годы Великой Отечественной войны, а в 1990 году из-за отсутствия надлежащего ухода у главного усадебного дома обрушилась крыша.

Сегодня стало известно, что министерство имущественных отношений и госзаказа Тамбовской области выставило на торги здание бывшего Чакинского аграрного техникума, расположенного в Ржаксинском округе. Этот ОКН регионального значения также известен как «Хогвартс». Начальная цена памятника составляет 1 руб.

Кабира Гасанова