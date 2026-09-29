Усадьбу Хвостова XIX века в Липецкой области выставят на торги
В четвертом квартале 2026 года на торги планируется выставить объект культурного наследия (ОКН) регионального значения — ансамбль усадьбы А.Н. Хвостова XIX века, расположенный в деревне Чернышовка Елецкого района Липецкой области на улице Шаталовской, 2. Соответствующая информация появилась на портале «Наследие.дом.РФ».
Усадьба дворянского рода Хвостовых XIX века
Фото: портал «Наследие.дом.РФ»
В состав охраняемого комплекса входят двухэтажный главный дом в окружении парка, каретный сарай с конюшнями, хозяйственные постройки, подвалы, въездные пилоны, а также элементы ландшафтной архитектуры: старинный сад, каменный грот, остатки беседки, колодец, каскадные водоспуски и прудовые валы.
В исторических зданиях полностью отсутствуют инженерные коммуникации, включая электричество, воду, канализацию, отопление и газ. При этом комплекс расположен на земельном участке площадью почти 138 тыс. кв. м (его кадастровая стоимость — 25,5 млн руб.), предназначенном для размещения противотуберкулезного диспансера. Водных и лесных объектов на территории нет.
История имения в Чернышовке началась во второй половине XIX века благодаря дворянскому роду Хвостовых. Расцвета усадьба достигла при Алексее Хвостове — высоком государственном деятеле и камергере императорского двора. При нем здесь возвели кирпично-деревянный господский дом, заложили парк с полусотней различных, в том числе редких пород деревьев, построили конюшни, каретник и обустроили каменный грот со скрытым подземным ходом, ведущим вглубь поместья.
Архитектурное решение главного дома выдержано в стиле эклектики с выраженными чертами английской псевдоготики. Нижний уровень постройки выполнен из кирпича, верхний — из дерева. Главным акцентом восточного фасада выступает смещенный к северу ризалит с вытянутым треугольным фронтоном и примыкающим трехгранным тамбуром, украшенным изящным чугунным козырьком на декоративных опорах.
После революции 1917 года имение было национализировано, а его площади передали под туберкулезный диспансер. Ансамбль пострадал в годы Великой Отечественной войны, а в 1990 году из-за отсутствия надлежащего ухода у главного усадебного дома обрушилась крыша.
Сегодня стало известно, что министерство имущественных отношений и госзаказа Тамбовской области выставило на торги здание бывшего Чакинского аграрного техникума, расположенного в Ржаксинском округе. Этот ОКН регионального значения также известен как «Хогвартс». Начальная цена памятника составляет 1 руб.