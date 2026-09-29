Власти Ростова подали иск к торговцам Темерника о расторжении договора аренды

В Первомайский районный суд Ростова-на-Дону поступил иск Департамента имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону к ООО «Темерник», ООО «Алгоритм» и иным лицам о расторжении договора аренды земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев / Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев / Коммерсантъ

В иске указано, что арендаторы использовали участок не по целевому назначению, что нарушает условия договора аренды. Территория земельного участка огорожена, на ней установлены металлические многотонные контейнеры, торговые ряды, на которых на протяжении нескольких лет продают товары без соответствующего разрешения нет. Исковое заявление принято к производству суда, находится на стадии подготовки дела к судебному разбирательству.

В марте начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области Александр Туркин заявил, что правоохранителей заинтересовала законность формирования земельных участков, на которых располагается рынок «Темерник». «Есть четкое понимание, что на территории рынка располагается большое количество нестационарных торговых объектов, размещенных с нарушением. Они уже выявлены, письма направлены в муниципалитет»,— сказал господин Туркин.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь охарактеризовал «Темерник» как источник криминала, подделок и незаконной миграции. По его мнению, там долгие годы действовали теневые механизмы, лишавшие городской и областной бюджеты налоговых поступлений.

В начале лета сообщалось, что Первомайский районный суд Ростова-на-Дону приостановил работу рынков «Первый Темер» и «Белый Темер», находящихся по улицам Лелюшенко, 19/5 и Миронова, 12/5.

Кристина Федичкина