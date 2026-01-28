Юрий Слюсарь назвал рынок «Темерник» «рассадником преступности и контрафакта»

В Ростове-на-Дону судебные приставы приостановили работу торговых точек на рынке «Темерник». Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Юрий Слюсарь назвал рынок «по-настоящему токсичным кластером».

«За десятилетия этот рынок превратился в по-настоящему токсичный кластер донской столицы: рассадник преступности, контрафакта, нелегальной миграции. Там десятилетиями процветали „серые схемы“, лишающие бюджет города и области честно заработанных налогов»,— написал глава региона.

Он добавил, что «такие островки беспорядка и беззакония не могут и не будут существовать на донской земле».

Как ранее писал «Ъ-Ростов», по решению суда приставы совместно с полицией и Росгвардией приостановили деятельность рынков «Первый Темер» и «Белый Темер» по улицам Лелюшенко, 19/5 и Миронова, 12/5 в Ростове-на-Дону.

Константин Соловьев