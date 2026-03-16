Ростовская полиция проверит законность формирования земли под «Темерник»

В Ростове-на-Дону правоохранителей заинтересовала законность формирования земельных участков, на которых располагается рынок «Темерник». Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области Александр Туркин.

Проверка документации на обоснованность формирования участков уже началась. По ее итогам будет дана процессуальная оценка.

«Есть четкое понимание, что на территории рынка располагается большое количество нестационарных торговых объектов, размещенных с нарушением. Они уже выявлены, письма направлены в муниципалитет», — заявил господин Туркин.

Кроме того, правоохранители проверяют работу предпринимателей рынка на предмет незаконной миграции. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь охарактеризовал «Темерник» как источник криминала, подделок и незаконной миграции. По его мнению, там долгие годы действовали теневые механизмы, лишавшие городской и областной бюджеты налоговых поступлений. По решению суда приставы совместно с полицией и Росгвардией приостановили деятельность рынков «Первый Темер» и «Белый Темер», располагавшихся по улицам Лелюшенко, 19/5 и Миронова, 12/5 в Ростове-на-Дону.

Константин Соловьев