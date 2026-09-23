Спикер Заксобрания Псковской области Котов отказался от депутатского мандата

Многолетний председатель Законодательного собрания Псковской области Александр Котов не стал продолжать работу в парламенте. Как сообщил «Ъ Северо-Запад» председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов 23 сентября, господин Котов подал заявление об отказе от мандата. Он проходил в новый состав ЗакСа под вторым номером в составе общеобластного списка «Единой России». Заявление уже рассмотрено, уточнил глава ИКПО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Котов занимал пост спикера Псковского Заксобрания с 2011 года

Фото: Пресс-служба Псковского областного собрания депутатов Александр Котов занимал пост спикера Псковского Заксобрания с 2011 года

Фото: Пресс-служба Псковского областного собрания депутатов

Новым председателем Заксобрания станет глава Пскова Борис Елкин. Его кандидатуру утвердил президиум регионального политического совета «Единой России», сообщает издание «Псковская лента новостей» со ссылкой на собственные источники.

Александр Котов занимал пост спикера Псковского Заксобрания с 2011 года. Является депутатом трех созывов. До начала депутатской деятельности трудился в администрации региона. С 2003 года до избрания в парламент работал в администрации Псковской области. В том числе был заместителем губернатора Псковщины.

По итогам выборов в парламент Псковской области «Единая Россия» получила 53,69% голосов. На втором месте КПРФ с 13,38% бюллетеней, а на третьем — ЛДПР, получившая поддержку 10,39% избирателей. Также в новый созыв Заксобрания прошли партии «Новые люди» и «Справедливая Россия», набравшие 8,40% и 6,08% соответственно.

Константин Леньков