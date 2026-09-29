Комната в Ижевске может окупиться арендой за 7,9 года

Комната в Ижевске при сдаче в аренду способна окупиться в среднем за 7,9 года, подсчитали аналитики портала «Мир квартир». По этому показателю город занял 19-е место среди 70 российских городов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Средняя стоимость комнаты в Ижевске составляет 1,11 млн руб., арендная ставка — 11,8 тыс. руб. в месяц. Расчетная доходность такого вложения достигает 12,7% годовых.

В среднем по исследованным городам комната стоит 1,56 млн руб., а ее аренда приносит 12,8 тыс. руб. в месяц. Средний срок окупаемости составляет 10,2 года при доходности 9,8% годовых.

Расчеты портала предполагают, что объект сдается все 12 месяцев без простоев, а в расходы не включаются затраты на ремонт и поиск новых арендаторов.

Напомним, средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в Ижевске за квартал увеличилась почти на 4%, до 29 тыс. руб. в месяц.