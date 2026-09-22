Аренда двухкомнатных квартир в Ижевске подешевела на 11% за квартал

Средняя стоимость долгосрочной аренды двухкомнатной квартиры в Ижевске в сентябре составила 29 тыс. руб. в месяц, снизившись за третий квартал на 10,8%. При этом стоимость съема однокомнатной квартиры за тот же период подорожала на 3,8%, следует из исследования портала «Циан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Средняя ставка аренды однушки в Ижевске составила 24,8 тыс. руб. в месяц. За год она выросла на 2,1%. Аренда двухкомнатных квартир за 12 месяцев, напротив, подешевела на 1,4%.

В целом по 40 крупным городам России в третьем квартале средняя ставка аренды однокомнатных квартир выросла на 5,2%, до 29,7 тыс. руб. двухкомнатных — на 3,3%, до 40,3 тыс. руб. При этом относительно сентября 2025 года съем однушек подешевел на 2,2%, двушек — на 5,7%. В «Циане» отмечают, что впервые с 2020 года ставки долгосрочной аренды в крупных городах не выросли в годовом выражении.

По данным аналитиков, в третьем квартале спрос на долгосрочную аренду в России вырос относительно второго квартала, однако оказался ниже прошлогоднего уровня. Количество просмотров объявлений увеличилось на 19% за квартал, но было на 11% меньше, чем в третьем квартале 2025 года. Объем предложения за квартал сократился на 6%, до 79 тыс. лотов в 40 городах.