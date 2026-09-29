В Сочи за два дня выпадет почти 70% месячной нормы осадков

В Сочи 29 и 30 сентября ожидается ухудшение погодных условий. За два дня в городе может выпасть почти 70% месячной нормы осадков. На Краснодарский край в этот период обрушится штормовая погода, при этом наибольшая нагрузка придется на черноморское побережье.

По прогнозу центра погоды «Фобос», в Сочи каждые 24 часа будет выпадать более 40 мм осадков. К концу 30 сентября их суммарное количество может достигнуть почти 70% месячной нормы. В таких условиях в городе возможны подтопления, а в окрестных горах — оползни и селевые явления.

Ранее жителей и гостей курорта предупредили о ливнях с грозой и градом. В отдельных районах ожидаются сильные дожди, которые могут достигнуть критериев опасного явления. На реках возможны резкие подъемы уровней воды, местами — с достижением неблагоприятных отметок.

В горной части Сочи сохраняется высокая вероятность схода селевых потоков малого объема. Кроме того, 29 и 30 сентября на участке Магри—Веселое существует опасность формирования смерчей над акваторией Черного моря.

В связи с прогнозируемой непогодой все городские службы Сочи переведены на усиленный режим работы. При ухудшении погодных условий может быть принято решение о закрытии пляжей.

Штормовое предупреждение действует на территории Краснодарского края до утра 1 октября. Синоптики прогнозируют ливни с грозой и градом, а также сильный ветер с порывами до 25 м/с. На реках черноморского побережья от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровней воды, местами — до неблагоприятных отметок.

По прогнозу «Фобос», после 30 сентября интенсивность осадков в Сочи начнет снижаться. Окончательное улучшение погодных условий ожидается к выходным.

Мария Удовик