Осужденного за растрату ярославского депутата лишили полномочий
Ярославская областная дума досрочно прекратила полномочия депутата Михаила Писарца, осужденного за растрату в особо крупном размере. Решение было принято на заседании облдумы.
Михаил Писарец
Фото: Ярославская областная дума
Прекращение полномочий связано со вступлением в силу обвинительного приговора суда в отношении господина Писарца, пояснил председатель комитета по депутатской деятельности Алексей Макаров.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что суд в мае 2026 года приговорил депутата к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 400 тыс. руб. Как установил суд, Писарец, возглавляя принадлежащее мэрии АО «Центр», заключил фиктивные договоры купли-продажи более 70 единиц специализированной техники. При содействии пособника технику вывезли со стоянки АО «Центр» для последующей перепродажи. Ущерб предприятию оценили в 43 млн руб.
Писарец был избран депутатом по одномандатному округу № 5 в Кировском районе Ярославля. Он работал в думе на постоянной основе и занимал пост заместителя председателя комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию.