Осужденного за растрату ярославского депутата лишили полномочий

Ярославская областная дума досрочно прекратила полномочия депутата Михаила Писарца, осужденного за растрату в особо крупном размере. Решение было принято на заседании облдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Писарец

Фото: Ярославская областная дума Михаил Писарец

Фото: Ярославская областная дума

Прекращение полномочий связано со вступлением в силу обвинительного приговора суда в отношении господина Писарца, пояснил председатель комитета по депутатской деятельности Алексей Макаров.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что суд в мае 2026 года приговорил депутата к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 400 тыс. руб. Как установил суд, Писарец, возглавляя принадлежащее мэрии АО «Центр», заключил фиктивные договоры купли-продажи более 70 единиц специализированной техники. При содействии пособника технику вывезли со стоянки АО «Центр» для последующей перепродажи. Ущерб предприятию оценили в 43 млн руб.

Писарец был избран депутатом по одномандатному округу № 5 в Кировском районе Ярославля. Он работал в думе на постоянной основе и занимал пост заместителя председателя комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию.

Алла Чижова