МЧС показало кадры разбора завалов на месте пожара с 14 погибшими в Кубринске
В Кубринске Ярославской области продолжается поисково-спасательная операция на месте пожара на предприятии по производству петард. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону.
«Обследование завалов проводят кинологические расчеты МЧС России»,— сообщили в ведомстве.
Угроза повторных взрывов в настоящее время устранена. На опубликованных кадрах видно, что производство и склад полностью уничтожены. Поисково-спасательные работы велись без перерыва с момента ЧП. Для работы в темное время суток спасатели дополнительно осветили территорию. На месте были установлены осветительные приборы и световые башни, что позволило специалистам продолжать обследование завалов. Работают 131 человек личного состава МЧС и 25 единиц техники.
Психологи ведомства оказывают помощь пострадавшим и родственникам погибших. Работы на месте происшествия продолжаются. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в результате пожара погибли 14 человек, один пострадал. Директор компании-владельца производства задержан.