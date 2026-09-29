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МЧС показало кадры разбора завалов на месте пожара с 14 погибшими в Кубринске

В Кубринске Ярославской области продолжается поисково-спасательная операция на месте пожара на предприятии по производству петард. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону.

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Место, где находилось предприятие

Место, где находилось предприятие

Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области

Работа кинолога на месте происшествия

Работа кинолога на месте происшествия

Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

Проливка завалов

Проливка завалов

Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области

Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области

Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

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Место, где находилось предприятие

Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области

Работа кинолога на месте происшествия

Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

Проливка завалов

Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области

Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области

Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

«Обследование завалов проводят кинологические расчеты МЧС России»,— сообщили в ведомстве.

Угроза повторных взрывов в настоящее время устранена. На опубликованных кадрах видно, что производство и склад полностью уничтожены. Поисково-спасательные работы велись без перерыва с момента ЧП. Для работы в темное время суток спасатели дополнительно осветили территорию. На месте были установлены осветительные приборы и световые башни, что позволило специалистам продолжать обследование завалов. Работают 131 человек личного состава МЧС и 25 единиц техники.

Психологи ведомства оказывают помощь пострадавшим и родственникам погибших. Работы на месте происшествия продолжаются. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в результате пожара погибли 14 человек, один пострадал. Директор компании-владельца производства задержан.

Виктория Самко

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