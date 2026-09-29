Ярославская область скорбит по погибшим при пожаре в Кубринске

В Ярославской области отменяют развлекательные события, а официальные мероприятия начинают с минуты молчания по погибшим при пожаре на производстве пиротехники в Кубринске. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия пожара на производстве пиротехники в Кубринске

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Последствия пожара на производстве пиротехники в Кубринске

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Заседание Ярославской областной думы 29 сентября началось со слов председателя Михаила Боровицкого о пожаре.

«Вчера в поселке Кубринск произошла трагедия: взорвался склад с пиротехникой, погибли люди. Вношу предложение: почтить их память минутой молчания»,— сказал господин Боровицкий. После чего депутаты поднялись со своих мест и отдали дань памяти.

Сегодня в Ярославском музее-заповеднике должно было состояться торжественное открытие выставки «Эффект Оперы Зимина», приуроченной к 150-летию театрального деятеля Сергея Зимина. Однако мероприятие было отменено с переносом на другую дату в связи с трагедией.

В областном минкульте сообщили, что ТЮЗ отменяет спектакль. 30 сентября на сцене театра должны были сыграть постановку «Герой нашего времени. Княжна Мери» по роману Михаила Лермонтова.

Днем траура по погибшим в Кубринске губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил 30 сентября. В этот день на зданиях органов власти будут приспущены государственные флаги.

Алла Чижова