Электроснабжение Кубринска восстановили после пожара на заводе пиротехники

Электроснабжение жителей села Кубринск Переславского округа Ярославской области, нарушенное из-за пожара на производстве пиротехники, восстановили ночью 29 сентября. В 01:48 все потребители были обеспечены электроэнергией в полном объеме, сообщили в пресс-службе филиала «Россети Центр» — «Ярэнерго».

Пожар на производстве пиротехники произошел днем 28 сентября. Из-за повреждения оборудования после возгорания село осталось без электричества.

По последним данным, при пожаре погибли 14 человек, еще одна женщина пострадала. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Причины происшествия устанавливаются.