Суд изменил основание увольнения бывшего пресс-секретаря МВД Вячеслава Степченко

Смольнинский районный суд 28 сентября удовлетворил иск об изменении основания увольнения со службы бывшего руководителя пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслава Степченко, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». В трудовой бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в получении взятки, укажут утрату доверия. Корректировки добивалась Генеральная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ранее фигурант дела о взятке покинул службу «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел»

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ Ранее фигурант дела о взятке покинул службу «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел»

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

Ранее фигурант дела о взятке покинул службу «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». В Генпрокуратуре уверены, что такая формулировка не соответствует законодательству о противодействии коррупции. Иск от ведомства поступил еще в мае 2026 года. Истцом выступил заместитель генпрокурора Николай Винниченко.

Вячеслав Степченко почти 20 лет руководил пресс-службой петербургского Главка. Его задержали в ноябре 2025 года по обвинению в передаче сведений из оперативных сводок силовиков автору портала «Конкретно.ру» за денежное вознаграждение. По данным следствия, сотрудник полиции ежемесячно получал от представителей СМИ 20 тысяч рублей. Фигуранту вменяют получение взятки в особо крупном размере, превышение должностных полномочий и незаконное использование информации с персональными данными. Материалы уголовного дела передали в суд в сентябре 2026 года.

Подробнее — в материале «Ъ Северо-Запад» «Брал не корысти ради».

Константин Леньков