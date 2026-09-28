Алексей Орлов ушел в отставку с должности мэра Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов досрочно сложил с себя полномочия градоначальника в связи с переходом в законодательное собрание Свердловской области. Об этом на заседании избирательной комиссии Свердловской области сообщил секретарь коллегиального органа Игорь Буртов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Господин Буртов отметил, что в комиссию поступило заявление от господина Орлова о том, что он «либо сложил, либо не исполняет полномочия, несовместимые со статусом депутата заксобрания Свердловской области».

Алексей Орлов избрался в региональный парламент в составе Кировской территориальной группы списка кандидатов «Единой России» по единому округу. Изначально мэр не проходил в заксобрание, однако после отказа губернатора Дениса Паслера и Героя России, участника СВО Максима Шоломова (входили в общеобластную часть списка партии) от мандатов градоначальнику досталось депутатское кресло.

Алексею Орлову 59 лет, он уроженец поселка Пенья (Тюменская область). С 1993 служил в органах МВД, в 2005 году занял пост первого вице-мэра Тобольска, в 2007-м — заместителя главы Тюмени по экономике, финансам и налогам. Позже руководил управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области. В 2012 году перешел на работу в правительство Свердловской области: был заместителем председателя правительства, первым заместителем председателя правительства — министром инвестиций и развития, первого заместителя губернатора. В декабре 2020 года получил должность первого вице-мэра Екатеринбурга, в том же месяце был утвержден врио главы города.

Алексей Орлов руководил Екатеринбургом в должности мэра с февраля 2021 года, в 2026-м был переизбран на второй срок полномочий. Градоначальник зимой заявил, что намерен в свою следящую пятилетку запустить трамвай в Новокольцовский, начать строительство второй линии метро и оправдать доверие Дениса Паслера. Депутаты гордумы признали, что администрация города под руководством господина Орлова повысила эффективность работы.

По данным «Ъ-Урал», господин Паслер рассматривает вариант по наделению Алексея Орлова полномочиями члена Совета федерации РФ — представителя законодательной власти. На этом посту экс-мэр может сменить своего предшественника Александра Высокинского, который руководил Екатеринбургом в 2018-2020 годах. В этом случае господину Орлову придется сложить с себя полномочия депутата, а его мандат получит второй номер в Кировской тергруппе партсписка «Единой России» — ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Илья Обабков.

Голосование за кандидатов в заксобрание Свердловской области проходило 18-20 сентября с использованием электронного формата. По данным избиркома, 135 политиков в одномандатных округах и 376 кандидатов в составе пяти партсписков по единому округу поддержали 1 587 003 избирателей из 3 318 939 (явка составила 47,82%). Во всех 25 одномандатных округах победу одержали политики от «Единой России» с результатом от 14,9 тыс. до 40 тыс. голосов. По партспискам «Единой России» досталось 11 мест (ее кандидатов одобрили 669 137 человек; 42,26%), КПРФ — пять (304 478; 19,23%), «Новым людям» — четыре (226 527; 14,31%), ЛДПР — три (178 806; 11,29%), «Справедливой России» — два (152 795; 9,65%).

«Единая Россия» увеличила фракцию в новом IX созыве заксобрания с 33 до 36 депутатов, «Новые люди» — с двух до четырех, ЛДПР — с двух до трех. Значительной части своих представителей лишились КПРФ и «Справедливая Россия»: количество коммунистов снизилось с девяти до пяти, справороссов — с четырех до двух.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал».

Василий Алексеев