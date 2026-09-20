В Свердловской области завершилось голосование на выборах в заксобрание и ГД

Все 2 363 избирательных участка на Среднем Урале и портал дистанционного электронного голосования (ДЭГ) завершили прием бюллетеней на выборах депутатов законодательного собрания региона, Госдумы (ГД) РФ и 35 муниципальных дум. Члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчету голосов более 45% свердловских избирателей, которые решили поддержать кандидатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Всего по итогам выборов будут избраны:

Депутаты Госдумы по семи одномандатным округам на территории Свердловской области и по единому избирательному округу. Всего до участия в выборах был допущен 41 кандидат, который заявил о намерении представлять конкретные территории региона, и 84 претендент в составе региональных групп 10 партийных списков, в которые входит Средний Урал.

50 депутатов заксобрания Свердловской области. В бюллетени включили 135 кандидатов по одномандатным округам от шести партий, намеренных получить 25 мандатов, и 376 претендентов в составе партсписков, которые также рассчитывают занять 25 мест.

542 депутата 35 муниципальных дум. На места в представительных органах претендуют 1 458 человек.

Голосование на выборах в Свердловской области началось 18 сентября в 8:00 по местному времени. Кандидатов в депутаты могли поддержать 3 256 199 уральцев на избирательных участках в течение трех дней — 18, 19 и 20 сентября — с 8:00 до 20:00, или через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которая работала беспрерывно в течение трех дней.

Василий Алексеев