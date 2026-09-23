«Россети Тюмень» заключили 17 допсоглашений с провайдерами о размещении оптоволокна на ЛЭП

«Россети Тюмень» продолжают легализацию незаконных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи (ЛЭП). С января по август 2026 года энергетики заключили 17 дополнительных соглашений с провайдерами о размещении порядка 2,6 тысячи подвесов оптоволокна на объектах электросетевой инфраструктуры в Тюменской области.

Энергетики напоминают, что несогласованный монтаж ВОЛС на энергообъектах грозит перебоями электроснабжения потребителей, а также потенциально опасен для жизни и здоровья самих нарушителей. Кроме того, противоправные действия собственников оптоволокна значительно затрудняют ремонтно-профилактические и аварийно-восстановительные работы на ЛЭП.

«Россети Тюмень» регулярно проводят мероприятия по выявлению фактов незаконного подвеса ВОЛС. Благодаря системной работе с начала года узаконено размещение волоконно-оптического кабеля на 2,6 тысячи опор воздушных ЛЭП. На заключительной стадии подписания находятся договоры с операторами связи для монтажа ВОЛС еще на 721 опоре.

Системообразующая территориальная сетевая организация готова к сотрудничеству с операторами связи. Для разъяснений по вопросам законного монтажа волоконно-оптических линий связи на энергообъектах можно обратиться по телефону 8(3452)59-64-95 и электронной почте Khalidullin-DR@te.ru.