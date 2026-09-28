В Рыбинске в ДТП погиб основатель Клуба юных моряков Владимир Андреев

В Рыбинске в аварии погиб основатель и руководитель общественного патриотического объединения «Клуб юных моряков» Владимир Андреев. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

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Фото: Клуб юных моряков им. Евгения Коврижных Владимир Андреев

Фото: Клуб юных моряков им. Евгения Коврижных

Владимир Иванович Андреев — капитан 1-го ранга в отставке, ветеран Военно-Морского Флота. Он участвовал в испытаниях ядерного оружия на Новой Земле, совершил 11 дальних походов. После выхода в отставку в 2004 году создал Клуб юных моряков и разработал для него авторскую программу. Многие воспитанники Клуба после окончания поступают в речные училища, морские академии и университеты.

«Владимир Иванович был примером для нас всех, наставником не одного поколения юных рыбинцев, которые, я уверен, благодаря его воспитанию, вырастут достойными людьми. Его ребята стояли в Почетном карауле. Он много сделал для города. Был добрым, светлым, порядочным человеком»,— написал господин Рудаков.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что вечером 27 сентября на Шекснинском шоссе произошло ДТП. По данным полиции, неизвестный водитель не уступил дорогу «ВАЗу», а последний, пытаясь избежать столкновения, выехал на встречку и влетел в другой автомобиль. 77-летний водитель «ВАЗа» погиб. Как уточнили в Клубе юных моряков, в больнице после ДТП находятся супруга и сын Владимира Андреева. Сейчас полиция разыскивает скрывшегося с места аварии водителя.

Алла Чижова