В Рыбинске водитель скрылся после ДТП с погибшим и пострадавшими

В Рыбинске водитель автомобиля скрылся с места аварии, в которой один человек погиб, несколько пострадали. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ярославской области Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Авария случилась 27 сентября в 17:25 в районе дома №31 по Шекснинскому шоссе. По предварительным данным полиции, неустановленный водитель ехал по второстепенной дороге со стороны ГЭС в направлении шоссе и не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-2107». 77-летний водитель последнего авто выехал на встречку, избегая столкновения, и влетел в автомобиль Subaru.

Водитель «ВАЗа» скончался на месте. Водителя и пассажиров Subaru увезли в больницу. В настоящее время полиция устанавливает личность скрывшегося водителя.

Алла Чижова