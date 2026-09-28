Экспортные грузы могут обложить сбором на достройку атомных ледоколов
Минтранс России предложил финансировать достройку атомных ледоколов проекта 22220 за счет дополнительного инвестиционного портового сбора. Его размер предлагается установить на уровне 20,07 руб. за тонну экспортного груза, взимать сбор планируется с 1 января 2027 года.
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Соответствующие изменения планируется внести в правила определения размера инвестиционного портового сбора, его взимания и применения. Сбор хотят разделить на две части. Инфраструктурную будут направлять на строительство и реконструкцию объектов морской инфраструктуры. Ее предлагается взимать, в том числе, в Новороссийске, Туапсе, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Мурманске, Находке, Усть-Луге и других портах.
Вторая часть — судостроительная — предназначена для финансирования пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 «Ленинград» и «Сталинград». Кроме того, средства направят на строительство многофункционального судна атомно-технологического обслуживания и двух многофункциональных аварийно-спасательных судов мощностью 7 МВт. Сбор также можно будет использовать для выплаты процентов и погашения кредитов, привлеченных на строительство этих судов.
В 2022 году стоимость строительства ледоколов и судна атомно-технологического обслуживания оценивалась в 143 млрд руб. Сейчас, согласно документации к проекту постановления, она выросла до 225,6 млрд руб. Без дополнительного финансирования прогнозный тариф на ледокольную проводку «Ленинграда» и «Сталинграда» оценивается в 52 млн руб. в сутки при предельном тарифе, заявляемом грузоотправителями, в 15,7 млн руб.
По оценке Минтранса, новый сбор затронет около 27 компаний, эксплуатирующих флот для перевозки экспортных грузов. Введение новых платежей также связано с планами увеличить судопоток по Северному морскому пути и необходимостью развития аварийно-спасательного флота.