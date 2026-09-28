Отопительный сезон в Ярославской области начнут одновременно

Отопительный сезон в муниципалитетах Ярославской области будет запущен централизованно. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Ярославской области Александр Баланцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ранее глава Любимского округа Алексей Дмитриев написал на своей странице в ВК о начале отопительного сезона с 28 сентября, однако потом удалил свой пост.

Министр пока не назвал дату начала отопительного сезона. Александр Баланцев рассказал, что к началу отопительного сезона подготовлены более 14 тыс. многоквартирных домов и свыше 1,7 тыс. социальных объектов.

В прошлом году все муниципалитеты Ярославской области получили паспорта готовности к отопительному сезону. В этом году власти рассчитывают повторить этот результат.

Традиционно отопление начинают включать, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже отметки в +8 градусов в течение пяти дней.

Виктория Самко