В Ярославской области начинают включать отопление

С 28 сентября запускают отопительный сезон в Любимском муниципальном округе Ярославской области. О подписании соответствующего постановления сообщил в соцсетях глава округа Алексей Дмитриев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Погода все чаще напоминает, что зима не за горами. Чтобы в учреждениях и домах было тепло и уютно, мы запускаем отопительный сезон 2026–2027 годов с 28 сентября. Тепло поступит всем потребителям»,— написал он.

В последние годы отопительный сезон в Ярославской области начинают и заканчивают одновременно во всех округах. В частности, в 2025 году отопление начали включать 24 сентября. Согласно нормам, отопление включают, когда среднесуточная температура воздуха ниже +8 градусов на протяжении пяти дней.

Алла Чижова