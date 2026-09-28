В станице Старонижестеблиевской устраняют последствия атаки БПЛА на предприятие

В Красноармейском районе Краснодарского края устраняют последствия атаки беспилотников. В станице Старонижестеблиевской в результате падения БПЛА произошло возгорание на территории одного из предприятий. Об этом сообщил глава района Александр Харитонов.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы. Из-за происшествия временно перекрыт участок дороги на въезде в Старонижестеблиевскую со стороны станицы Калининской — до железнодорожного переезда в направлении Ивановской.

Опасность атаки беспилотников в районе объявили в 02:45, ее отменили около 07:00.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 28 сентября силы ПВО перехватили и уничтожили 254 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами, в том числе Краснодарским краем, а также акваториями Азовского и Черного морей.

Вячеслав Рыжков