Спор «Трактира на Яхроме» с М-8 дошел до Конституционного суда

Конституционный суд РФ принял к рассмотрению жалобу ярославского бизнес-омбудсмена в интересах совладелицы придорожного «Трактира “На Яхроме”» около села Новое Переславль-Залесского округа. Предпринимательница оспаривает требования дорожников об обустройстве съезда с трассы М-8 «Холмогоры». Об этом сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В 2022 году ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва—Архангельск» потребовало демонтировать существующее примыкание к трассе, поскольку оно не соответствовало требованиям по наличию разгонных полос и освещения. Впоследствии съезд был демонтирован самим дорожным управлением, что, по словам предпринимательницы, лишает ее возможности работать.

Стоимость нового съезда, по подсчетам владельцев трактира, составит около 20 млн руб. при кадастровой стоимости объекта 7,9 млн руб. Предпринимательница и омбудсмен пытались оспорить требования в арбитражных судах, однако Арбитражный суд Ярославской области, апелляция, кассация и Верховный суд РФ встали на сторону дорожного ведомства.

Спор связан с трактовкой закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности». Суды указали, что трактир относится к объектам дорожного сервиса, владельцы которых обязаны за свой счет устраивать примыкания к дорогам и парковки независимо от площади.

В жалобе в КС предпринимательница и омбудсмен указывают на несоразмерность расходов и различия в требованиях к объектам дорожного сервиса и торговым точкам, на которые требования не распространяются. КС теперь должен оценить конституционность соответствующих положений закона.