Форвард «Локомотива» Артур Каюмов может сыграть в ближайшем матче

Нападающий Артур Каюмов, находящийся в списке травмированных с начала сезона, может принять участие в ближайшем матче «Локомотива». Об этом сказал наставник команды Дмитрий Квартальнов после игры в Новосибирске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артур Каюмов

Фото: Пресс-служба ХК «Локомотив» Артур Каюмов

Фото: Пресс-служба ХК «Локомотив»

«Я думаю, что в следующую игру с Новосибирском (30 сентября — прим. "Ъ-Ярославль") Каюмов будет играть»,— сообщил Квартальнов.

По ходу матча против «Сибири» 27 сентября травму получил нападающий Денис Алексеев. Наставник не стал рассказывать о характере травмы и пояснил, что после возвращения в Ярославль форварда осмотрит доктор. При этом Квартальнов допустил, что Алексеев тоже может выйти уже на следующий матч.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что матч «Сибирь» - «Локомотив» закончился победой ярославцев. Игру Дмитрий Квартальнов назвал интересной, но отметил, что не все свои шансы его подопечные реализовали.

«Мы мало в этой выездной серии голов забивали. У нас достаточно было моментов, какое-то мастерство должно быть. Ну и большинство должно работать. Если в большинстве забиваешь, намного легче становится. Здесь нам работать и работать»,— сказал главный тренер.

Наставнику понравилась реакция его команды после пропущенной шайбы в большинстве в концовке второго периода, когда «Сибирь» сравняла счет.

«Нехарактерно пропустили, но ребят это не испугало и не ввело в заблуждение. Ребята неплохо выстояли в меньшинстве в третьем периоде»,— прокомментировал Квартальнов.

Отдельный блок вопросов к наставнику «Локомотива» касался изменений во всех звеньях, а также в составе. В частности, Шалунов и Иванов поменялись тройками: первый играл с Радуловым и Суриным, а второй — с Фьоре и Котковым. По словам наставника, решение в том числе преследовало цель «встряхнуть» лидеров после поражения, а в целом было «нужным». Вместе с тем неплохо смотрелся Даниил Тесанов, сыгравший первый матч в сезоне, считает главный тренер.

«Он давно не играл, ему было непросто. Но сегодня он неплохо играл. Я доволен»,— ответил наставник.

«Локомотив» сохраняет первое место в Западной конференции и общей таблице регулярного чемпионата. На счету ярославской команды 16 очков: за 10 игр — всего два поражения.

Алла Чижова