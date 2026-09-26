В УрФУ утвердят нового проректора по науке до конца 2026 года

Новый проректор Уральского федерального университета (УрФУ) по науке будет назначен после завершения реструктуризации соответствующего блока в вузе до конца 2026 года, рассказал в интервью «Ъ-Урал» ректор Илья Обабков. По его словам, после утверждения ответственного за направление «будет закрыта одна из главных задач реформы» административного блока университета. «У меня это как внутренний KPI, очень хочу, чтобы это произошло»,— сказал господин Обабков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Обабков

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Илья Обабков

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Ректор отметил, что следующие масштабные кадровые изменения в УрФУ могут начаться в конце учебного года 2026-2027 годов. «Есть блок, который нуждается в срочном анализе и модернизации»,— добавил он. Пост проректора УрФУ по науке остается вакантным с апреля 2026 года после решения Ильи Обабкова отправить в отставку 65-летнего Александра Германенко, который занимал его с 2020 года.

В целом, за полтора года работы главой университета Илья Обабков уволил первого проректора Дмитрия Бугрова, четырех проректоров, одного директора и лишил поста президента вуза бывшего ректора Виктора Кокшарова. После кадровых изменений свои посты сохранили первые проректоры Сергей Кортов и Даниил Сандлер (отвечает за сферу экономики и стратегического развития), проректоры Сергей Тушин (по международным связям) и Павел Мезенцев (по общим вопросам), директор по информационным технологиям Алексей Сысков. Новыми членами руководства УрФУ стали проректоры Олег Обухов (по образовательной деятельности), Александр Иванов (по молодежной политике), Мария Врублевская (по кадровой политике) и Владимир Виткин (по цифровой трансформации).

В марте господин Обабков на встрече со студентами заявил, что в управленческую команду университета должны прийти руководители в возрасте от 30 до 35 лет. По словам ректора, итоги проводимых изменений в вузе будут видны только через 10 лет, в связи с чем «нужно найти тех, кто будет 10 лет впахивать, чтобы получился хороший результат».

Василий Алексеев