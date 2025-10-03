Илья Обабков отправил в отставку двух проректоров и главу департамента УрФУ

Директор по образовательной деятельности Уральского федерального университета (УрФУ) Сергей Князев, проректор по воспитательной работе Дмитрий Лоевский и проректор по информационной политике Алексей Фаюстов покинули занимаемые должности, рассказал «Ъ-Урал» и.о. ректора Илья Обабков. По его словам, господин Князев продолжит работу в качестве профессора в Институте радиоэлектроники и информационных технологий-РТФ (ИРИТ-РТФ), господин Лоевский будет назначен советником главы УрФУ, господин Фаюстов примет участие в выборах директора департамента факультета журналистики Уральского гуманитарного института (УГИ).

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Илья Обабков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Обабков добавил, что в руководство УрФУ вошли:

Проректор по образовательной деятельности Олег Обухов . Ранее он работал доцентом, заведующим кафедрой экономики и управления качеством продукции УрФУ, директором центра ускоренного развития ИРИТ-РТФ. Он преподавал статистику, маркетинг, управление качеством и интернет-маркетинг.

. Ранее он работал доцентом, заведующим кафедрой экономики и управления качеством продукции УрФУ, директором центра ускоренного развития ИРИТ-РТФ. Он преподавал статистику, маркетинг, управление качеством и интернет-маркетинг. Проректор по молодежной политике Александр Иванов. Он имеет опыт работы в мэрии Екатеринбурга, был начальником информационно-аналитического отдела. В 2016 году возглавил департамент информационной политики Свердловской области. Господин Иванов выстроил свою систему взаимодействия со СМИ и организовал разработку специального информационного портала региона. В 2018 году написал заявление об уходе по собственному желанию.

На должность советника Илья Обабков назначил директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерия Пиличева.

Свои должности в руководстве УрФУ сохранили первые проректоры Дмитрий Бугров, Сергей Кортов и Даниил Сандлер (отвечает за сферу экономики и стратегического развития), проректоры Александр Германенко (по науке), Сергей Тушин (по международным связям), Павел Мезенцев (по общим вопросам) и Наталья Андрейченко (по развитию магистратуры), директор департамента по информационным технологиям Алексей Сысков.

Изменения в руководстве вуза произошли после ухода с должности главы вуза Виктора Кокшарова и назначения директора ИРИТ-РТФ Ильи Обабкова на должность и.о. ректора. Господин Обабков отмечал, что скорректирует состав ректората по итогам приемной кампании в вуз. «Здесь не личностные вещи, есть функции и качество их выполнения, будем в эту сторону смотреть»,— пояснил тогда он.

УрФУ является крупнейшим вузом Урала. В состав университета входят 13 институтов, в которых работают 4,4 тыс. научно-педагогических сотрудников, действуют 358 образовательных программах и обучаются 50 тыс. студентов. Согласно данным рейтинговой группы RAEX, УрФУ занял 11 место в рейтинге лучших вузов России в 2025 году.

Василий Алексеев