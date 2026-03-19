Первый проректор УрФУ Дмитрий Бугров уходит в отставку спустя 14 лет работы

Ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Илья Обабков отправил в отставку первого проректор вуза Дмитрия Бугрова, который занимал соответствующий пост с мая 2011 года. Как рассказал «Ъ-Урал» осведомленный источник, о рассмотрении кандидатов на вакантную должность пока неизвестно.

Дмитрий Бугров

Илья Обабков за девять месяцев руководства УрФУ помимо господина Бугрова уволил трех проректоров и одного директора. Новыми членами руководства университета стали проректоры Олег Обухов (по образовательной деятельности) и Александр Иванов (по молодежной политике), для бывшего главы вуза Виктора Кокшарова была создана должность президента. После кадровых изменений в УрФУ свои посты сохранили первые проректоры Сергей Кортов и Даниил Сандлер (отвечает за сферу экономики и стратегического развития), проректоры Александр Германенко (по науке), Сергей Тушин (по международным связям), Павел Мезенцев (по общим вопросам), директор департамента по информационным технологиям Алексей Сысков.

В целом, общее число проректоров сократилось с шести до пяти, директоров — с двух до одного. В декабре Илья Обабков заявил в интервью «Ъ-Урал», что намерен продолжить сокращение количества членов в ректорате. Он подчеркнул, что вуз, который решил «быстро и бурно развиваться», не может иметь большое число проректоров, в связи с чем идет поиск новой модели управления УрФУ, которая будет отвечать «динамичным изменениям в индустрии, в стране и в среде абитуриентов».

УрФУ является крупнейшим вузом Урала. В состав университета входят 13 институтов, в которых работают 4,4 тыс. научно-педагогических сотрудников, действуют 358 образовательных программах и обучаются 50 тыс. студентов. Согласно данным рейтинговой группы RAEX, УрФУ занял 11 место в рейтинге лучших вузов России в 2025 году.

Дмитрию Бугрову в день отставки исполнилось 64 года. В 1984 году окончил исторический факультет Уральского государственного университета (УрГУ), в 1986-1989 годах обучался в аспирантуре. В 1994 году занимал пост декана исторического факультета УрГУ, с 2001 года руководил кафедрой документационного и информационного обеспечения управления, в 2007-м был избран ректором УрГУ (в 2009 году началось объединение вуза с Уральским политехническим институтом — Уральским государственным техническим университетом в УрФУ).

Собеседник «Ъ-Урал» отметил, что после ухода из ректората господин Бугров продолжит работать в УрФУ и заведовать кафедрой социально-культурного сервиса и туризма.

Василий Алексеев