Илья Обабков назначил проректором УрФУ по кадровой политике Марию Врублевскую

Глава Уральского федерального университета (УрФУ) Илья Обабков утвердил проректором по кадровой политике Марию Врублевскую, которая с апреля 2025 года занимала аналогичную должность в Санкт-Петербургском политехническом университете (СПбПУ). Как сообщили в пресс-службе вуза, госпожу Врублевскую уже представили коллективу на ректорском совещании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Врублевская

Фото: Сайт Санкт-Петербургского политехнического университета Мария Врублевская

Фото: Сайт Санкт-Петербургского политехнического университета

В УрФУ добавили, что до назначения проректором по кадровой политике СПбПУ Мария Врублевская занимала должность начальника управления стратегического планирования и программ развития организации в Санкт-Петербурге. Как сказано на сайте СПбПУ, госпожа Врублевская является кандидатом экономических наук, доцентом Высшей школы производственного менеджмента Института промышленного менеджмента, экономики и торговли СПбПУ.

Илья Обабков не принимал значимых кадровых решений в руководстве УрФУ с апреля. В том месяце он лишил должности президента вуза Виктора Кокшарова (возглавлял университет в 2010-2025 годах) и отправил в отставку проректора по науке Александра Германенко. В целом, с момента назначения главой УрФУ в мае 2025 года, господин Обабков уволил первого проректора Дмитрия Бугрова, четырех проректоров и одного директора. Новыми членами руководства университета стали проректоры Олег Обухов (по образовательной деятельности) и Александр Иванов (по молодежной политике). После кадровых изменений в УрФУ свои посты сохранили первые проректоры Сергей Кортов и Даниил Сандлер (отвечает за сферу экономики и стратегического развития), проректоры Сергей Тушин (по международным связям) и Павел Мезенцев (по общим вопросам), директор по информационным технологиям Алексей Сысков.

В целом, общее число первых проректоров сократилось с трех до двух, проректоров — с шести до пяти, директоров — с двух до одного. В декабре Илья Обабков рассказал в интервью «Ъ-Урал», что вуз, который решил «быстро и бурно развиваться», не может иметь большое количество членов ректората. В марте глава УрФУ на встрече со студентами заявил, что в управленческую команду университета должны прийти руководители в возрасте от 30 до 35 лет. По словам господина Обабкова, итоги проводимых изменений в вузе будут видны только через 10 лет, в связи с чем «нужно найти тех, кто будет 10 лет впахивать, чтобы получился хороший результат».

Василий Алексеев