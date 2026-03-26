Илья Обабков: в руководство УрФУ должны прийти 35-летние

В управленческую команду Уральского федерального университета (УрФУ) должны прийти руководители в возрасте от 30 до 35 лет, рассказал ректор Илья Обабков в ходе прямой линии на телеканале ОТВ. По его словам, итоги изменений в вузе будут видны только через 10 лет, в связи с чем «нужно найти тех, кто будет 10 лет впахивать, чтобы получился хороший результат». «Мне, конечно, чуть больше, но я еще тренируюсь, спортом занимаюсь»,— признался господин Обабков. В июле 2025 года он отпраздновал свое 50-летие.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Илья Обабков отметил, что УрФУ предстоит разработать новые программы базового высшего, специализированного высшего образования и развивать кампус вуза в Новокольцовском. «Нужна достаточно большая команда. Она есть и сейчас, университет управляется, но трансформация команды, конечно, пойдет»,— подчеркнул ректор, добавив, что «должны быть тренды на цифровизацию, прозрачность, открытость управления и ставка на молодых».

В ректорат УрФУ помимо господина Обабкова входят девять человек. В их числе президент вуза Виктор Кокшаров (61 год), первые проректоры Сергей Кортов (64) и Даниил Сандлер (54), проректоры Олег Обухов, Александр Германенко (65), Сергей Тушин (58), Александр Иванов (46), Павел Мезенцев (52) и директор по информационным технологиям Алексей Сысков (47). До назначения Ильи Обабкова на пост главы вуза в руководство УрФО, помимо ректора, входили 11 человек.

Ранее, 19 февраля, стало известно об отставке первого проректор УрФУ Дмитрия Бугрова, который занимал соответствующий пост с мая 2011 года. В день увольнения ему исполнилось 64 года.

УрФУ является крупнейшим вузом Урала. В состав университета входят 13 институтов, в которых работают 4,4 тыс. научно-педагогических сотрудников, действуют 358 образовательных программах и обучаются 50 тыс. студентов. Согласно данным рейтинговой группы RAEX, УрФУ занял 11 место в рейтинге лучших вузов России в 2025 году.

Василий Алексеев